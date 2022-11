குஜராத் சட்டசபை முதல் கட்ட தேர்தல் 2022.. பாஜகவுக்கு சாதகமான தொகுதிகள் எவை? வரலாறு சொல்வது என்ன?

India

அகமதாபாத்: குஜராத் சட்டசபைக்கான முதல் கட்ட தேர்தலில் இடம் பெற்றுள்ள தொகுதிகளில் பாஜக ஆதரவு தொகுதி, காங்கிரஸ் ஆதரவு தொகுதிகள் என இரண்டும் கலந்து காணப்படுகிறது.

182 சட்டசபையை கொண்ட குஜராத் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் வரும் டிசம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைகிறது. இதையொட்டி, வரும் டிசம்பர் 1, 5 ஆகிய தேதிகளில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

குஜராத் தேர்தலில் எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸும் ஆம்ஆத்மியும் தீவிரம் காட்சி வருகின்றன. தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சியில் இருந்து வரும் நிலையில் மேலும் 5 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் தொடர பாஜகவும் முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

