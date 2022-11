நாளை தொடங்கும் குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல்.. எத்தனை தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு.. முழு பின்னணி

India

காந்திகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை (டிச.1) விறுவிறுப்பாக நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் அங்கு தற்போது முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

குஜராத் தேர்தல் களம் நீண்டகாலத்துக்கு பிறகு மும்முனை போட்டியை சந்திப்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே இந்த வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

வாக்குப்பதிவில் அசம்பாவிதங்களை தடுப்பதற்காக மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதம் ஏந்திய போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணயில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். நூற்றுக்கணக்கான துணை ராணுவத்தினரும் குஜராத்தில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Gujarat Elections 2022: 788 candidate in the fray 89 seats in Phase 1 Campaigning for the first phase of the Gujarat Assembly elections to be held on December 1 ended on Tuesday. As many as 788 candidates are in the fray for 89 seats across 19 districts of south Gujarat and Kutch-Saurashtra regions where voting will be held on Thursday.