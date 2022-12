குஜராத் தேர்தலில் மோசமான செயல்பாடு:128 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி.. 41 இடங்களில் காங்கிரஸ் டெபாசிட் இழப்பு

India

அகமதாபாத்: குஜராத் பாஜக கோட்டை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளான காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி படு தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. ஆம் ஆத்மி 128 தொகுதிகளில் டெபாசிட்டை இழந்துள்ளது. காங்கிரஸ் 41 இடங்களில் டெபாசிட் இழந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியானது.

இந்த தேர்தலில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே குஜராத்தில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது.

Gujarat has proved once again that it is a BJP stronghold. Opposition parties Congress and Aam Aadmi Party have been defeated. AAP has lost deposits in 128 constituencies. Congress has lost deposits in 41 seats.