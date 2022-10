அர்பன் நக்சல்களுக்கு மோடி வார்னிங்! துப்பாக்கி, பேனா தூண்டிவிடும் நக்சல் தீவிரவாதத்தை அழிப்போம்!

India

oi-Mathivanan Maran

சூரஜ்கண்ட்: துப்பாக்கி மற்றும் பேனாவால் தூண்டிவிடப்படும் நக்சல் தீவிரவாதத்தை வேரோடு அழிப்போம் என்று பிரதமர் மோடி அர்பன் நக்சல்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஹரியானாவின் சூரஜ்கண்ட்டில் நடைபெற்ற 2 நாள் மாநிலங்களின் உள்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி இது தொடர்பாக பேசியதாவது: பயங்கரவாதத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பை நாம் ஒழிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மாநில அரசும் அதன் சொந்தத் திறனுடனும், புரிதலுடனும் தங்கள் பங்கைச் செய்ய முயற்சிக்கின்றன.

English summary

PM Modi said that Every form of Naxalism, be it the one with guns or the one with pens, they have to be uprooted.