இமாச்சல பிரதேசத்தில் நூலிழையில் தப்பும் பாஜக..4 இடம்தான் காங்கிரஸ் தோல்வி..இந்தியா டிவி எக்ஸிட் போல்

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளில் பாஜக 35 முதல் 40 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் கட்சி 26 முதல் 31 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்தியா டிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. பாஜகவின் ஜெய்ராம் தாகூர் முதல்வராக பதவியேற்றார்.

இந்நிலையில் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபையின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவுக்கு வர உள்ளதையடுத்து, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் சட்டசபை தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக நோ.. காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி அமைக்கும்.. இந்தியா டுடே எக்ஸிட் போல்

English summary

According to a poll conducted by India TV, the BJP is likely to win 35 to 40 seats and the Congress party 26 to 31 seats out of 68 assembly constituencies in the state of Himachal Pradesh.