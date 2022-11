ஒரே அழுகை.. மத்திய அமைச்சர் முதல் எம்எல்ஏக்கள் வரை.. இமாச்சல் தேர்தலில் கண்கலங்கும் பாஜகவினர்.. ஏன்?

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கு வரும் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் உள்பட எம்எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் என ஏராளமான பாஜகவினர் மேடைகளில் அழுது புலம்பி வரும் சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாகூர் உள்ளார். இந்நிலையில் தான் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபையின் காலம் அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் முடிவுக்கு வர உள்ளது.

இதனால் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபைக்கு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நவம்பர் மாதம் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசம்: வரிந்து கட்டும் அதிருப்தி வேட்பாளர்களால் தலையிலடித்துக் கொள்ளும் பாஜக, காங்கிரஸ்!

English summary

Assembly elections in Himachal Pradesh will be held on the 12th. It is in this situation that many BJP members including Union Minister Anurag Tagore, MMLAs and former MLAs are crying and lamenting on the platforms.