இமாச்சலில் அடுத்த முதல்வர் யார்? தேர்தல் முடிவுக்கு முன்பே டெல்லி பறந்த காங் தலைவர்கள்.. என்னாச்சு?

சிம்லா: இமாச்சலப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலின் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்பே அம்மாநிலத்தின் அடுத்த முதல்வராக தன்னை தேர்ந்தெடுக்கக் கோரி மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பலர் டெல்லியில் முகாமிட தொடங்கியுள்ளனர்.

இதை பார்த்த பாஜகவினர், "தேர்தல் முடிவே இன்னும் வெளியாகவில்லை; அதற்குள் முதல்வர் பதவிக்கு போட்டியா.. உங்க காமெடிக்கு ஒரு அளவே இல்லையா" என சமூக வலைதளங்களில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஆனால், இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாத இமாச்சல் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் டெல்லிக்கு பறப்பதும், மீண்டும் வருவதுமாக பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றனர்.

Even before the results of the Himachal Pradesh assembly elections come, many senior Congress leaders have started camping in Delhi for demanding to elect him as the next chief minister of the state.