அடுத்த மாசம்தானே கல்யாணம்! பாராசூட்டில் வந்த "எமன்".. 500 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்து.. பரிதாபம்

சிம்லா: அடுத்த மாதம் திருமணத்தை வைத்துக் கொண்டு, இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பாராசூட்டில் சாகசப் பயணம் மேற்கொண்ட இளைஞர், 500 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பாராகிளைடிங் சாகச விளையாட்டில் பலர் உயிரிழந்து வரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் சாகச விரும்பிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி, இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பாராகிளைடிங் விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தும் கூட, இந்த சாகசம் அங்கு தொடர்வது அரசின் அலட்சியப் போக்கையே காட்டுவதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.

English summary

A young man who was going on a paragliding adventure in Himachal Pradesh fell to his death from a height of 500 feet in anticipation of his wedding next month.