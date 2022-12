"அம்மா..".. தாய் ஹீராபென் இறந்ததும் மோடிக்கு போன தகவல்.. அதிகாலை 3.30க்கு.. நடந்தது என்ன? பின்னணி!

India

oi-Shyamsundar I

காந்தி நகர்: பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடி மரணம் அடைந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி தனது பயண திட்டங்களை தள்ளிவைத்துவிட்டு குஜராத் சென்றுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி தனது தாயார் ஹீராபென் மோடி மீது மிகவும் அன்பானவர். குஜராத்திற்கு தேர்தல் நேரங்களிலும், பிரச்சாரத்தின் போதும் செல்லும் மோடி தவறாமல் ஹீராபென் மோடியை சந்தித்தார்.

தனது பிறந்த நாளின் போதும், தனது தாயாரின் பிறந்த நாளின் போதும், அன்னையர் தினத்தின் போதும் ஹீராபென் மோடியை பிரதமர் மோடி தவறாமல் சந்திப்பது வழக்கம்.

100-வது பிறந்த நாளில் தாயார் சொன்ன விஷயம் எப்போதும் நினைவில் இருக்கும் - பிரதமர் மோடி உருக்கம்

English summary

How did PM Narendra Modi get to know about the demise of his mother Heeraben Modi?