உலக கோப்பையில் பாக். வெற்றியை.. பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய காஷ்மீர் மாணவர்கள்.. பாய்ந்தது உபா சட்டம்

ஸ்ரீநகர்: உலகக் கோப்பை டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றியைக் கொண்டாடிய காஷ்மீர் மாணவர்கள் மீது உபா சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் 2 வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ள சம்பவம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது ஐக்கிய அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த சனிக்கிழமை முதல் சூப்பர் 12 போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சூப்பர் 12 சுற்றுப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின.

English summary

Two cases under UAPA, have been filed against medical students in Srinagar who celebrated Pakistan's victory against India. World cup India vs pakistan latest updates.