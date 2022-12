உடலை கவ்விவந்த நாய்.. 22 வயது மனைவியை கொன்று 12 துண்டாக்கிய கணவர்.. ஷ்ரத்தா கொலை போல் அடுத்த ஷாக்

India

oi-Nantha Kumar R

ராஞ்சி: டெல்லியில் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வசித்து வந்த ஷ்ரத்தா கொலை செய்யப்பட்டு 35 துண்டுகளாக உடல் வெட்டப்பட்டது போல் ஜார்கண்டில் 22 வயது நிரம்பிய மனைவியை கொலை செய்து 12 துண்டுகளாக வெட்டிய கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கொலையை மறைக்க அவர் மனைவியின் உடல் துண்டுகளை ஆங்காங்கே வீசிய நிலையில் நாய் கவ்வி வந்ததால் சிக்கினார்.

டெல்லியில் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ஷ்ரத்தா வால்கரை, அப்தாப் அமீன் கொலை செய்து உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டிய சம்பவம் நாட்டையை உலுக்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து கொலையை மறைக்க உடலை பல துண்டுகளாக வெட்டும் சம்பவம் ஆங்காங்கே நடந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

டெல்லியை தொடர்ந்து கர்நாடகா, ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் ஆகிய இடங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்த நிலையில் தற்போது ஜார்க்கண்டில் நடந்துள்ளது. வெறும 22 வயது நிரம்பிய 2வது மனைவியை கணவரே கொலை செய்து உடலை 12 துண்டுகளாக வெட்டிய கொடூர சம்பவம் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

Rerun of Shraddha who was living in a live-in relationship in Delhi was murdered and her body cut into 35 pieces, the husband who killed his 22-year-old wife and cut her into 12 pieces in Jharkhand has been arrested. To cover up the murder, he threw his wife's body parts all over the place and was caught by a dog.