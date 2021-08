நாட்டிலேயே அதிக இறப்பு.. மிரள வைக்கும் கேரளா.. ஒரு வாரத்தில் ஒரு மில்லியனுக்கு 24 பேர் மரணம்!

India

oi-Velmurugan P

கொச்சி: கேரளா தான் இப்போது நாட்டிலேயே அதிக கொரோனா பாதிப்பை சந்தித்து வருகிறது. அதேபோல் ஒரு மில்லியன் மக்கள் தொகையுடன் இறப்பை கணக்கிட்டு பார்த்தால், நாட்டிலேயே கேரள மாநிலம் மட்டும் தான் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.

அதாவது ஜூலை 25 மற்றும் 31 க்கு இடையிலான ஒரு வாரத்தில் கேரளா ஒரு மில்லியனுக்கு 24 இறப்புகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால் மகாராஷ்டிரா ஒரு மில்லியனுக்கு 12 இறப்புகளுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து ஒடிசாவின் ஒரு வாரத்திற்கு ஒருமில்லியனுக்கு 9 இறப்புகள் என்று 3வது இடத்தில் உள்ளது. வாரத்திற்கு ஒரு மில்லியனுக்கு 2 இறப்புகள் என்பது தான் இந்தியாவின் சராசரி ஆகும்.

English summary

Kerala now reports the highest deaths per million per week in the country. Between July 25 and 31, Kerala reported 24 deaths per million per week, while Maharashtra came second with 12 deaths per million per week.