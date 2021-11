லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் படுகொலை: மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி!

India

oi-Mathivanan Maran

லக்கிம்பூர்: உ.பி. மாநிலம் லக்கிம்பூரில் விவசாயிகள் 4 பேரை கார் ஏற்றி படுகொலை செய்த வழக்கில் மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஸ் மிஸ்ரா உட்பட 3 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

லக்கிம்பூரில் மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் கறுப்பு கொடி போராட்டம் நடத்தினர். கடந்த மாதம் 3-ந் தேதி லக்கிம்பூரில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்திய போது அவர்கள் மீது சொகுசு கார் ஏற்றப்பட்டது.

இதில் சம்பவ இடத்திலேயே 4 விவசாயிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படுகொலை சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரித்தது. இதையடுத்து மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் ஆஷிஸ் மிஸ்ரா உள்ளிட்ட 10 பேரை உ.பி. போலீசார் கடந்த மாதம் 9-ந் தேதி கைது செய்தனர்.

English summary

UP's Lakhimpur district and sessions court today rejected the bail pleas of Union minister of state for home Ajay Kumar Mishra's son Ashish Mishra and two others in the Lakhimpur Farmers murder Case.