தூண்டி விடுறாங்க.. "ராமர் இந்துக்களுக்கு மட்டும் கடவுள் அல்ல".. ஃபரூக் அப்துல்லா திடீர் பேச்சு

ஸ்ரீநகர்: "ராமப்பிரான் அனைவருக்கும் பொதுவானவர். அவர் இந்துக்களுக்கு மட்டுமான கடவுள் இல்லை" என்று ஜம்மு - காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும், தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் தலைவருமான ஃபரூக் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.

அரசியல் ஆதாயத்துக்காக இந்து மதத்தினரை தூண்டிவிட்டு அரசியல் செய்யும் கட்சிகளிடம் இந்திய மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

மக்களவைத் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், பாஜகவை தாக்கும் வகையில் ஃபரூக் அப்துல்லா இவ்வாறு பேசியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

English summary

Former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah said that Lord Ram is for everyone and not just for Hindus.