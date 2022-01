"அவதார புருஷன்.." ராமர், கிருஷ்ணர் போல பிரதமர் மோடியும் கடவுளின் அவதாரம்.. சொல்கிறார் பாஜக அமைச்சர்

India

oi-Vigneshkumar

போபால்: பிரதமர் மோடியைப் புகழ்ந்து மத்தியப் பிரதேச விவசாய துறை அமைச்சர் கமல் படேல் பேசியுள்ளது இப்போது இணையத்தில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள மூத்த பாஜக தலைவர்களில் ஒருவர் கமல் படேல். பள்ளி காலத்தில் இருந்தே பாஜகவில் ஈடுபாடு கொண்ட இவர் பாஜகவின் மாணவர் அமைப்பிலும் இருந்தவர்.

1993ஆம் ஆண்டு முதல் பாஜக சார்பில் இவர் மத்தியப் பிரதேச சட்டசபைக்கு 5 முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு சிவராஜ் சிங் சவுகான் தலைமையிலான பாஜக அரசு அமைந்த போது இவர் வேளாண் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.

English summary

Madhya Pradesh Minister Kamal Patel says Prime Minister Narendra Modi is an incarnation of God. Kamal Patel also said that Modi was born to end the atrocities committed by Congress.