ஷாக்..! டெல்டா+ கொரோனா.. மத்திய பிரதேசத்தில் முதல் உயிரிழப்பு.. வேக்சின் போடாததே காரணம் என தகவல்

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் புதிய உருமாறிய டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவால் தனது முதல் உயிரிழப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது. உயிரிழந்த அந்த பெண் கொரோனா வேக்சின் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாகத் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 50 ஆயிரம் என்ற அளவிலேயே உள்ளது.

இருப்பினும், தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வகை புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Madhya Pradesh reported its first Covid-19 death linked to the Delta Plus variant. Other 4 who recovered from delta plus already received their Corona doses.