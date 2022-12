பிறந்தது பெண் குழந்தை.. உற்று பார்த்த உறவினர்களுக்கு காத்திருந்த ஆச்சரியம், அதிர்ச்சி!

India

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் இளம்பெண் ஒருவருக்கு 4 கால்களுடன் கூடிய பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பது ஆச்சரியத்தையும், அதிர்ச்சியையும், ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குவாலியார் மாவட்டத்தில் உள்ள சிக்கந்தர் கம்பூ எனும் பகுதியில் ஆர்த்தி குஷ்வாஹா எனும் இளம் பெண் வசித்து வந்துள்ளார்.

சமீபத்தில் திருமணம் நடந்த நிலையில் கடந்த 13ம் தேதி இவருக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அருகில் இருந்த கமலா ராஜா மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

A teenage girl in Madhya Pradesh has given birth to a baby girl with 4 legs. 2 of the four legs of the child are inactive. Similarly, is there any other problem in the child's body? Doctors are examining that.