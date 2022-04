“அதெப்படி டீ மட்டும் தரலாம்.. டிபன் எங்கே?”.. கோபத்தில் மருமகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்ற மாமனார்!

India

தானே: காலைச் சிற்றுண்டி கொடுக்காத ஆத்திரத்தில் மாமனார், தனது மருமகளைத் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் நடந்துள்ளது.

பெண்கள் என்னதான் விமானமே ஓட்டி விட்டு வந்தாலும், வீட்டுக்குள் நீ தான் டீ போட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற மனநிலை இப்போதும் பல வீடுகளில் உள்ளது. அவரவர் வயிற்றுக்குத் தேவையான சம்பாத்தியத்தை இருபாலரும் சம்பாதித்தாலும்கூட, இப்போதும் பல வீட்டில் சமையல் என்பது பெண்களுக்கானதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. முன்பைவிட இந்த நிலைமை இப்போது கொஞ்சம் மாறி இருப்பது ஆறுதல் அளித்தாலும், சமையல் சரிவர செய்யாததை ஒரு குற்றமாகக் கருதி, பெண்களின் உயிரையே எடுக்கும் அதிர்ச்சி சம்பவங்களும் இன்னமும் தொடரத்தான் செய்கிறது.

உப்புமாவில் உப்பு கூடியதற்காக கொலை, பிரியாணி சரிவர செய்து தராததால் கொலை, சிக்கன் சமைக்கத் தெரியவில்லை எனக் கொலை என பெண்களின் உயிரோடு விளையாடும் ஆண்களைப் பற்றியச் செய்திகளை அடிக்கடி ஊடகங்களில் பார்க்க முடிகிறது.

அந்த வரிசையில், காலைச் சிற்றுண்டி செய்து தராத ஆத்திரத்தில் மருமகளை மாமனார் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்த கொடூரச் சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A 42-year-old woman on Friday died at a hospital in Maharashtra’s Thane a day after her father-in-law allegedly shot her over a delay in serving him breakfast, police said.