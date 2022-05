கிளம்பிய புது சர்ச்சை! அனுமன் எங்கே பிறந்தார்.. மகாராஷ்டிராவா? கர்நாடகாவா? நேரடியாக தலையிட்ட போலீஸ்

India

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ள நிலையில், அனுமன் பிறந்த இடம் குறித்து புதிய சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

ராமர் பிறந்ததாகக் கருதப்படும் அயோத்தி ராம ஜென்ம பூமியில் ராமர் கோயில் கட்டும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் சில மாதங்களில் இந்த கட்டுமான பணிகள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதேபோல மதுராவில் உள்ள ஷாஹி இத்கா என்ற மசூதி அருகே தான் கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி அமைந்துள்ளதாகச் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

A controversy has surfaced over the birthplace of Lord Hanuman: (அனுமன் பிறந்த இடம் குறித்து விவாதிக்க மாநாடு) All things to know about the birthplace of Lord Hanuman.