ஆளில்லாத போது வீட்டுக்கு வந்த கணவனின் நண்பன்.. கதறிய மனைவி.. எல்லாம் போச்சு.. லாடம் கட்டிய போலீஸ்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தன்னுடைய கணவரின் நண்பர்தானே என்று நம்பி வீட்டுக்குள் சேர்த்த பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

குஜராத்தின் அகமதாபாத் அருகே உள்ள ராம்தேவ் நகரில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. சம்பவம் குறித்து அப்பெண் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில் கணவரின் நண்பரான குஜ்ஜர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது. "இந்த சம்பவம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை(18) நடந்திருக்கிறது. குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள குஜ்ஜர், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கணவரின் நண்பராவார்.

English summary

A man who raped a woman who entered her husband's house believing her to be her husband's friend has been arrested in Gujarat.