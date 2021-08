ஜெய் ஸ்ரீ ராம் சொல்ல சொல்லி.. மகளின் கண் முன் இஸ்லாமியரை தாக்கிய கும்பல்.. அதிர்ச்சி.. 3 பேர் கைது!

India

oi-Shyamsundar I

கான்பூர்: உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் இஸ்லாமியர் ஒருவரை கும்பல் ஒன்று மோசமாக தாக்கி, ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று கோஷமிட சொல்லி வறுபுறுத்திய வீடியோ இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோவில் இருந்த 3 பேர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த சில வருடங்களாக வடஇந்திய மாநிலங்களில் கும்பல் வன்முறைகள் எனப்படும் mob lynching, mob riots அதிகமாக நடந்து வருகிறது. குழுவாக சேர்ந்து ஒரு நபரை போட்டு அடிப்பது, முக்கியமான மத ரீதியான தாக்குதல்களை குழுவாக நடத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் உத்தர பிரதேசத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகம் நடக்கின்றன.

TN Budget: 2010 முதல் வழங்கப்படாத கலைஞர் செம்மொழி விருது இனி ஆண்டுதோறும் ஜூன் 3-ல் வழங்கப்படும்!

முக்கியமாக இஸ்லாமியர்கள் பலர் கடந்த சில வருடங்களாக உத்தர பிரதேசத்தில் கும்பல்கள் வன்முறைகளால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். பலரை ஜெய் ஸ்ரீ ராம் சொல்ல சொல்லி சில கும்பல் தாக்கும் கொடுமைகள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் நேற்று முதல்நாள் கான்பூரில் இஸ்லாமியர் ஒருவர் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Mob attacked a Muslim man asking him to say Jai Sri Ram: 3 arrested in the Kanpur after the video goes viral in internet.