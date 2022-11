பயங்கரவாதி, ஊழல்வாதி என சொன்னாங்க..ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல..எல்லாம் இதற்காகத்தான்..கெஜ்ரிவால் அட்டாக்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: பயங்கரவாதி, ஊழல்வாதி என என்னை மோடியும் அமித்ஷாவும் கூறினார்கள்.. அப்படி இருந்தால் ஏன் என்னை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

182 தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தில் கால் நூற்றாண்டு காலமாக பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது. பாஜகவின் கோட்டையாக திகழும் குஜராத் மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் முனைப்பு காட்டி வருகின்றன.

பிரதமர் மோடியும், அமித்ஷாவும் இரட்டை இலைகளால் ஆசி வழங்கும் பேனர்.. அப்போ டெல்லி மேலிட ஆதரவு அவருக்கா?

English summary

Modi and Amit Shah called me terrorist and corrupt. Aam Aadmi Party coordinator Arvind Kejriwal posted a tweet saying, "If that's the case, why didn't you arrest me and take action?".