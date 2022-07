காங்., எம்எல்ஏக்களிடம் கட்டுக்கட்டாக பணம்! ஜார்கண்டில் பாஜகவால் ஆட்சி கலைப்பா? திரிணாமுல் ட்விஸ்ட்

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கட்டுக்கட்டாக பணத்துடன் 3 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் போலீசில் சிக்கிய நிலையில் ஜார்கண்டில் ஆட்சி கலைக்க பாஜக சதி செய்துள்ளதாக அக்கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்நிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி புதிய கோரிக்கை ஒன்றை வைத்து மத்திய விசாரணை அமைப்புக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுரா மாவட்டம் பஞ்ச்லா போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ராணிஹட்டி வழியாக காரில் அதிகளவில் பணம் எடுத்து செல்லப்படுவதாக போலீசாருக்கு நேற்று தகவல் கிடைத்தது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆசிரியர் நியமன தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக அமைச்சர் மேற்கு வங்க அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜி கைது செய்யபபட்டார். மேலும் அவருக்கு நெருக்கமான அர்பிதா முர்கஜியின் ப்ஙகளாவில் ரூ.28 கோடி கைப்பற்றப்பட்டது நாட்டை உலுக்கிய நிலையில் இந்த தகவல் கிடைத்தது.

மே.வங்கத்தில் பெருமளவு பணத்துடன் சிக்கிய ஜார்க்கண்ட் காங். எம்எல்ஏக்கள்- ஆட்சியை கவிழ்க்க பாஜக சதி?

English summary

The party has alleged that the BJP has conspired to topple the government in Jharkhand after three Congress MLAs were caught by the police in West Bengal with bribe money. In this case, what happened when the Trinamool Congress party has made a new demand? The complete information has been released.