உலகில் முதல் முறையாக.. குஜராத்தில் அமைகிறது உலகளாவிய பாரம்பரிய மருத்துவ மையம்!

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: உலகிலேயே முதன் முறையாக இந்தியாவில் பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலகளாவிய மையத்தை நிறுவ உலக சுகாதார அமைப்பு, மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இந்த உலகளாவிய மையம் குஜராத் மாநிலம் ஜாம் நகரில் அமைய உள்ளது.

உலகில் முதல் முறையாக இந்தியாவில் பாரம்பரிய மருத்துவ மையம் அமைக்கப்படும் என உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்து இருந்தது.

இதுதொடர்பாக மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம், உலக சுகாதார அமைப்பு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வந்தது.

English summary

MOU has been signed between WHO and Union Ayush Ministry, for first Global Centre for traditional medicine at Jamnagar in gujarat