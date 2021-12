நாகாலாந்து: பொதுமக்கள் 13 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது போர்க்குற்றம்- இனப்படுகொலை- பாஜக குற்றச்சாட்டு

India

oi-Mathivanan Maran

கோஹிமா: நாகாலாந்து மாநிலத்தில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 13 பேரை ராணுவம் சுட்டுக் கொன்றது போர்க்குற்றம்- இனப்படுகொலை என்று நாகாலாந்து மாநில பாஜக கடுமையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

நாகாலாந்து மாநிலம் மோன் மாவட்டத்தில் நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் 13 பேரை ராணுவம் நேற்று முன்தினம் தீவிரவாதிகள் என சந்தேகித்து சுட்டுக் கொன்றது. இச்சம்பவத்தால் நாகாலாந்தில் பெரும் கொந்தளிப்பு நிலவுகிறது.

மோன் மாவட்டத்தில் அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ் படை முகாம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. இன்று நாகாலாந்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் பல மாவட்டங்களில் முழு அடைப்புக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

Nagaland BJP president Temjen Imma Along said that the killing of 13 innocent civilians tantamount to war crimes during peace time and amounts to summary execution as well as genocide in his statement.