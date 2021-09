பதவி பறிபோகும் பயத்தில் பாஜக முதல்வர்கள்...நிதின் கட்கரியின் சுவாரஸ்ய பேச்சு

India

ஜெய்ப்பூர்: கடந்த 6 மாதங்களில் தங்கள் கட்சியை சேர்ந்த 5 முதல் அமைச்சர்களை மாற்றியுள்ளது பாஜக. இதில் சமீபத்தில் சேர்ந்திருப்பவர் குஜராத் மாநில முதல்வர் விஜய் ரூபானி.

கர்நாடகாவில் மூத்த தலைவராக இருந்த எடியூரப்பாவை முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக செய்த பாஜக தலைமை, பசவராஜ் பொம்மையை புதிய முதல்வர் ஆக்கியது.

குஜராத்தின் புதிய முதல்வராக பூபேந்திர பாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பதவியேற்றுள்ளார். இப்படித்தான், மத்திய அமைச்சரவையும் சமீபத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல்.முருகன் மத்திய இணை அமைச்சர் ஆக்கப்பட்டார்.

Union Minister Nitin Gadkari made the remarks while addressing a seminar in Rajasthan. In it, MLAs are upset that they did not get the ministerial post, while those who got the ministerial post are saddened that they did not get the departments they deserved. Those who have made the relevant departments available are saddened that they have not been able to become the Chief Minister. Those who are chief ministers are worried about when they will lose their posts. But politics is not about running for power. Our goal should be to use our power to help those at the bottom of the community to go and help. Thus said Nitin Gadkari.