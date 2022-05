ஏமாத்தீட்டாங்க சார்! மதுபானத்துல தண்ணீய கலந்து விற்கிறாங்க! ‛குடிமகன்’ புகார் மீது விசாரிக்க உத்தரவு

India

உஜ்ஜயினி: மத்திய பிரதேசத்தில் கட்டண வாகன நிறுத்தகம் நடத்தும் நபர் நாட்டு மதுவில் போதை ஏறவில்லை என அளித்த புகார் பற்றி விசாரணைக்கு கலால்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும் மதுபானத்தில் தண்ணீய கலந்து விற்பனை செய்வது கவலையாக உள்ளது எனக்கூறி நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தையும் நாட உள்ளதாக அந்தநபர் கூறியுள்ளார்.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைனியில் உள்ள பகதூர் கஞ்ச் பகுதியை சேர்ந்தவர் லோகேஷ் சோதியா (வயது 42). இவர் வாகன நிறுத்தகம் நடத்தி வருகிறார்.

இவருக்கு மதுபானம் குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளது. இதனால் அடிக்கடி நண்பருடன் சேர்ந்து மதுபானம் குடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

A 42-year-old man from Ujjain in Madhya Pradesh has complained to authorities about a shop allegedly selling him adulterated liquor as he did not get a "kick" after consuming it, following which the excise commissioner here has asked officials to conduct a probe into the matter and take action accordingly.