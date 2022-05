மறவாத மனிதநேயம்! முதியவரை 2 கிமீ சுமந்து மருத்துவமனையில் அனுமதித்த வீரர்கள்! ஒடிசாவில் நெகிழ்ச்சி

India

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவரை கட்டிலில் வைத்து 2 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மாவட்ட தன்னார்வ படை வீரர்கள் சுமந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அனுமதித்தனர். உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைத்ததால் தற்போது அவர் நலமாக உள்ளார்.

ஒடிசாவில் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. நவீன் பட்நாயக் முதல்வராக உள்ளார். இங்கு மாவட்ட தன்னார்வ படை (District Voluntary Force) உள்ளது.

ஒடிசா போலீஸ் துறையில் சிறப்பு பிரிவாக டிவிஎப் எனும் மாவட்ட தன்னார்வ படை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த படை 2009ல் உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது இதில் 500 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

In a noble gesture, District Voluntary Force (DVF) Jawans in Odisha's Malangiri carried an ailing elderly man on a cot for around two kilometres to reach the hospital.