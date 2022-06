"அந்தரங்க உறுப்பை".. நடுரோட்டில் புரண்டு கதறிய பெண்.. ஈவிரக்கமற்ற ஜென்மங்கள்.. ஈரக்குலையே நடுங்குது

India

oi-Hemavandhana

கான்பூர்: ஒரு பெண்ணை நடுரோட்டில் கட்டி வைத்து அடிக்கும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது.. அந்த பெண் தன் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள, மண்ணில் புரண்டு புரண்டு தவிக்கிறார்.. இந்த வீடியோ காட்சியை காண்போர் இதயமே சுக்குநூறாக நொறுங்கி போய் வருகிறது.. என்ன நடந்தது?

பொதுவாக கல்வியறிவு பெற்ற தேசம், ஒரு முன்னேறிய தேசமாக கருதப்படும்.. எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் சிந்திக்கும் திறனும், கேள்வி கேட்கும் உரிமையும் இருந்தாலே போதும்.. நிச்சயம் அவன் சார்ந்து வாழும் சமுதாயம் எழுச்சி பெற்றுவிடும்..!

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 4 ஆயிரத்தை நெருங்கியது..4வது அலைக்கு வாய்ப்பு?

ஆனால், வடமாநிலங்களில் அப்படி ஒரு நிலைமை இதுவரை இல்லை.. பெரும்பாலான மாநிலங்களின் கிராமங்களில் கல்வி மறுக்கப்படுகிறது.. மறக்கடிக்கப்படுகிறது.. மறைக்கப்படுகிறது..!

English summary

On Camera, UP Woman beaten by in laws for having two daughters and investigation is going on இளம்பெண்ணை நடுரோட்டில் கட்டி வைத்து தாக்கும் காட்சி வெளியாகி உள்ளது