'ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் பரபரப்பு’ குஜராத்தில் ஓபிஎஸ்க்கு கிடைத்த உற்சாக வரவேற்பு.. அடுத்த மூவ் என்ன?

அகமதாபாத்: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் குஜராத்திற்கு சென்றுள்ளார். தமிழ் சங்கம் சார்பில் நடைபெறும் பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொள்ள சென்ற ஓ பன்னீர் செல்வத்திற்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிட்டால் ஆதரவு அளிப்பதாக ஓபிஎஸ் அறிவித்துள்ள நிலையில், அவரது இந்த குஜராத் பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் உற்று நோக்கப்படுகிறது.

குஜராத்தில் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள கர்ணாவதி தமிழ் சங்கம் சார்பில் 6-வது பொங்கல் திருவிழா, மணிநகர் தொகுதியில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பங்கேற்றார். அவருடன் பி.எச்.மனோஜ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.

Former Chief Minister O Panneer Selvam has gone to Gujarat amid the Erode East by-election frenzy. O Panneer Selvam, who went to participate in the Pongal festival organized by the Tamil Sangam, was given an enthusiastic welcome. With OPS announcing its support if the BJP contests in the by-elections, his visit to Gujarat is being closely watched in the political circles.