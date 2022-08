இலங்கையை போல இந்திய பிரதமர் பங்களாவுக்குள்ளும் மக்கள் நுழையத்தான் போகிறார்கள்.. எச்சரிக்கும் ஓவைசி

India

oi-Mathivanan Maran

ஜெய்ப்பூர்: இலங்கையில் நிகழ்ந்ததைப் போல இந்தியாவிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்களாவுக்குள் மக்கள் ஆவேசமாக நுழையத்தான் போகிறார்கள் என மஜ்லிஸ் கட்சியின் தலைவரான ஓவைசி கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் தன்னெழுச்சியான போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த ராஜபக்சே சகோதரர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவில்லை.

வியாபாரிகளை தாக்கும் சங்கீகள்.. மாட்டிறைச்சி ஏற்றுமதி செய்யும் பிரதமர் மோடி.. ஓவைசி கடும் விமர்சனம்

English summary

Majlis party chief Asaduddin Owaisi has warned that there is possible that people will enter the PM's residence in protest like Srilanka.