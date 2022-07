பிலிப்பைன்சில் பயங்கர நிலநடுக்கம்.. ரிக்டரில் 7.1-ஆக பதிவு.. சுனாமி எச்சரிக்கை இல்லை!

India

oi-Nantha Kumar R

மணிலா: பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் 7.1 என்ற ரிக்டர் அளவிலும், ஆப்கானிஸ்தானில் 5.4 என்ற அளவிலும் திடீர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் வீட்டு சுவர் விரிசல் ஏற்பட்டதோடு ஜன்னல்கள் கண்ணாடிகள் உடைந்தன.பொதுமக்கள் அலறியடித்து ஓடினர்.

பிலிப்பைன்ஸின் வடக்கு பகுதியில் லுசோன் தீவில் மலைகள் சூழ்ந்த அப்ரா மாகாணம் உள்ளது. இது தலைநகர் மணிலாவில் இருந்து 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென்று அப்ரா மாகாணத்தின் டோலோரஸ் பகுதியில் திடீரென்று பயங்கர சத்தம் கேட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் அலறியடித்து வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்.

A sudden earthquake of 7.1 on the Richter scale struck the northern part of the Philippines and 5.4 on the Richter scale in Afghanistan. Due to this powerful earthquake, the house wall cracked and the windows and glass were broken. The people ran screaming.