தீபாவளி அன்று வைரலானது பொற்கோவிலின் போட்டோஷாப் புகைப்படம்

அமிர்தசரஸ்: தீபாவளி அன்று வைரலான அமிர்தசரஸ் பொற்கோவிலின் புகைப்படம் போட்டோஷாப் செய்யப்பட்டது என்கிற உண்மை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த வாரம் இந்தியா முழுக்க தீபாவளி சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. சீக்கியர்களின் புனிதத் தலமான அமிர்தசரஸ் பொற்கோவிலும் அந்த நாளில் தான் கட்டுவதற்காக அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதால் அவர்களும் அந்த நாளைக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், வானில் அலங்கார மெழுவர்த்திகள் பறக்க, மின் அலங்கார வெளிச்சத்தில் பொற்கோவில் பிரகாசமாக ஒளிரும் புகைப்படத்தை எழுத்தாளர் ஒருவர் பகிர்ந்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஏராளமானோர் அந்தப் படத்தை பகிர்ந்தனர்.

How stunning is the Golden Temple looking. No crackers and instead lanterns up in the sky...🙏🙏 pic.twitter.com/IPZYe2AJwo