தாமரை.. சின்னத்தை மட்டும் பாருங்க! வேட்பாளரை பற்றி கவலைப்படாதீங்க.. இமாச்சலில் பிரதமர் மோடி சுளீர்

சிம்லா: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள 68 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கும் வரும் 12ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிலத்தின் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில் தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "பாஜக சார்பில் யார் போட்டியிடுகிறார்கள் என்பதை பார்க்காதீர்கள். தாமரை சின்னத்தில் மட்டும் உங்கள் வாக்குகளை செலுத்துங்கள்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் மீண்டும் இதே ஆட்சியை தொடர மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார்.

English summary

The election field of the state has started heating up as it has been announced that the elections will be held in one phase for all the 68 Legislative Assembly constituencies in Himachal Pradesh on the 12th. Speaking in the election campaign, Prime Minister Modi said, "Don't look at who is contesting on behalf of the BJP. Cast your votes only in the lotus symbol,” he appealed.