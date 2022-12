தாயை சந்தித்து காலில் விழுந்த பிரதமர் மோடி..நல்லா இரு மகனே! ஆசியோடு அன்பை பகிர்ந்த அம்மா! நெகிழ்ச்சி

India

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: காந்திநகரில் உள்ள தனது இல்லம் சென்ற பிரதமர் மோடி தனது தாயார் ஹீராபென் மோடியை சந்தித்து பேசினார். அப்போது தாய் ஹீராபென்னிடம் காலில் விழுந்து மோடி ஆசிர்வாதம் பெற்றார்.

எப்போதும் பிஸியாக இருக்கும் பிரதமர் மோடி, குஜராத் செல்லும் போது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தனது தாயாரை சந்தித்து பேசிவிட்டு வருவது வழக்கம்.

தனது தாய் மீது அளப்பறிய அன்பு கொண்ட பிரதமர் மோடி, அவருடன் ஆசிர்வாதத்தையும் வாங்கி விட்டு வருவார்.

English summary

Prime Minister Modi met his mother Heeraben Modi at his residence in Gandhinagar. Then Modi fell at the feet of mother Heerapen and received her blessings.