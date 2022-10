அடுத்து வந்துருச்சு... ஒரே தேசம்.. ஒரே சீருடையாம்- போலீசுக்கு! உள்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் மோடி!

India

oi-Mathivanan Maran

சூரஜ்கண்ட்: நாடு முழுவதும் ஒரே தேசம்- ஒரே சீருடை என்ற யோசனையை செயல்படுத்தலாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஹரியானா மாநிலம் சூரஜ்கண்ட்டில் மாநிலங்களின் உள்துறை அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெறும் இம்மாநாட்டுக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமை தாங்கினார். இம்மாநாட்டில் இன்று பேசிய பிரதமர் மோடி, சட்டம் ஒழுங்கு என்பது மாநிலங்களின் பொறுப்பு என்றார். அதேநேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு என்பது தேசத்தின் ஒருமைப்பாட்டுடன் தொடர்புடையது என்றார்.

English summary

PM Modi said that the idea of one nation, one uniform for police is just idea only.