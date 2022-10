நவராத்திரி விழாவில் இஸ்லாமிய இளைஞர்களை கட்டி வைத்து தாக்கிய போலீசார்? - குஜராத்தில் அதிர்ச்சி!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் நவராத்திரி திருவிழாவையொட்டி நடைபெற்ற 'கர்பா' நிகழ்ச்சியில் இடையூறு செய்ததாக இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த சிலர் தாக்கப்பட்டனர்.

கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அவர்கள் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வீடியோவில் இருப்பது போலீசார் என்கிற கூடுதல் தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

“உச்சக்கட்ட” பரபரப்பில் குஜராத்.. நெருங்கும் தேர்தல்! ரூ.100 கோடி கள்ளநோட்டு - சிக்கியது எப்படி?

Muslims were attacked for disrupting the 'Garba' held during the Navratri festival in Gujarat. The video related to the incident where they were tied to a pole and beaten was circulated on social media and caused great shock. In this case, additional information that the police are present in this video has now been released.