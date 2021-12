வல்லபாய் படேல் உயிரோடு இருந்திருந்தால்... கோவாவில் உருகிய பிரதமர்..!

India

கோவா: மத்திய முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் இன்னும் கொஞ்சகாலம் கூடுதலாக வாழ்ந்திருந்தால் கோவா விடுதலை பெற இவ்வளவு காலம் தேவைப்பட்டிருக்காது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்

போர்ச்சுகீசிய ஆட்சியில் இருந்து கோவாவை இந்திய ஆயுதப் படை வீரர்கள் கடந்த 1961ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19ஆம் தேதி ஆபரேசன் விஜய் என்ற திட்டத்தின் மூலம் மீட்டது. இந்த போரில் ஈடுபட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர்ஃப் 19ஆம் தேதி கோவா விடுதலை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கோவாவின் 60வது விடுதலை தின விழாவில் பங்கேற்பதற்காக ஹெலிகாப்டர் மூலம் கோவா பல்கலைக்கழக மைதானத்திற்க் வந்தடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் வரவேற்றார். தொடர்ந்து தியாகிகள் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைக்க ஆசாத் மைதானம் வந்தடைந்த அவர், தியாகிகள் நினைவிடத்தில்மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

