தடுப்பூசி போடலைனா கட்டாய விடுப்பு.. அதிரடியாக அறிவித்த மாநில அரசு.. அதிர்ந்துபோன அரசு ஊழியர்கள்!

சண்டிகர்: இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதையும் கொரோனா தொற்று தனது பிடியில் வைத்துள்ளது. முதல் அலை, இரண்டாம் அலை என்று அலை, அலையாக வந்து மக்களை பாடாய்படுத்தி வருகிறது. உலக நாடுகள் எத்தனையோ முயற்சி மேற்கொண்டாலும் ஒன்றரை ஆண்டுகளை கடந்த பின்னரும் கொரோனாவை இன்னும் முழுமையாக விரட்டியடிக்க முடியவில்லை.

கொரோனாவை விரட்டியடிக்கும் ஒரே பேராயுதம் எதுவென்றால் அது தடுப்பூசிதான். முன்பெல்லாம் விண்வெளிக்கு போட்டி, போட்டு ராக்கெட்டுகளை அனுப்பி கொண்டிருந்த உலகின் முன்னணி நாடுகள் தற்போது தடுப்பூசி செல்லுவதில் போட்டி, போட்டு வருகின்றன.

சிறிய நாடுகள் முதல் பெரிய நாடுகள் வரை தடுப்பூசியின் அருமையை உணர்ந்து மக்களுக்கு ஆர்வமுடன் செலுத்தி வருகின்றன.

Punjab state government has announced that civil servants who are not vaccinated will be sent on compulsory leave. The Punjab Chief Minister's order has received rave reviews on social media