வாழ்நாள் கனவு.. ம.பி மாணவிகளை ராஜஸ்தான் வரவழைத்து ஆசையை நிறைவேற்றிய ராகுல் காந்தி! நெகிழ்ச்சி!

India

oi-Vignesh Selvaraj

ஜெய்ப்பூர் : மத்திய பிரதேசத்தில் தன்னைச் சந்தித்த மாணவிகள் 3 பேர், தங்களுக்கு ஹெலிகாப்டரில் பறக்க ஆசை எனத் தெரிவித்திருந்த நிலையில், ராஜஸ்தானில் ஹெலிகாப்டர் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது, அந்த மாணவிகளையும் வரவழைத்து ஹெலிகாப்டரில் ஏற்றிச் சென்றார் ராகுல் காந்தி.

நாடு முழுவதும் இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ராகுல் காந்தி, நூறாவது நாள் நடைபயணத்தை நெருங்கி வருகிறார்.

பல்வேறு மாநிலங்களில் யாத்திரையை முடித்துள்ள ராகுல் காந்தி, இடையிடையே பல்வேறு தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடி வருவது வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

டீ விற்றவர்.. டிக்கெட் வாங்காதவர்.. திமுக ராஜீவ் காந்தி.. பாஜக நாராயணன் இடையே வார்த்தைப் போர்!

English summary

While 3 schoolgirls who met Rahul gandhi in Madhya Pradesh had expressed their desire to fly in a helicopter, Rahul Gandhi invited those students and took them on a helicopter trip in Rajasthan.