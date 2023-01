சர்ச்சைக்கு.. ஃபுல் ஸ்டாப்.. ஜம்முவில் கடும் குளிரில் ராகுல் காந்தி ஜெர்க்கின் அணிந்து நடைப்பயணம்!

India

oi-Halley Karthik

ஸ்ரீநகர்: கடந்த செப்டம்பரில் தொடங்கிய பாரத் ஜடோ யாத்திரை நேற்று ஜம்மு காஷ்மீரில் நுழைந்துள்ள நிலையில், ராகுல் காந்தி முதல் முறையாக இந்த யாத்திரையில் 'ஜெர்க்கின்' அணிந்து பயணித்துள்ளார். இத்தனை நாட்கள் வெறும் டிசர்டில் பயணித்தது பேசுபொருளான நிலையில் தற்போது அவர் 'ஜெர்க்கின்' அணிந்திருப்பதும் பாஜகவினரிடையே பேசுபொருளாகியுள்ளது.

கடந்த இரண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்வி, கட்சியிலிருந்து பல மூத்த தலைவர்கள் விலகியது, புதிய தலைமை வேண்டும் என்று சோனியா காந்திக்கு சொந்த கட்சித் தலைவர்களே கடிதம் எழுதியது போன்றவை காங்கிரஸ் கட்சியை நெருக்கடி நோக்கி தள்ளியது. இந்நிலையில், இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீட்க கட்சியை வேண்டிய பொறுப்பை ராகுல் காந்தி ஏற்றுக்கொண்டார். அதேபோல புதிய தலைவராக மல்லிகர்ஜூனா கார்கேவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

ஒரு புறம் மல்லிகர்ஜூனா கார்கே தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்துக்கொண்டிருக்கையில் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ள ராகுல்காந்தி களத்தில் இறங்கினார். அதன்படி கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை சுமார் 3500 கி.மீ தொலைவுக்கு 'பாரத் ஜடோ யாத்திரை' எனும் பெயரில் தேச ஒற்றுமை நடைக்பயணம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. திட்டமிட்டபடி கடந்த செப்டம்பரில் யாத்திரை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கியது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

As the Bharat Jado Yatra, which started last September, entered Jammu and Kashmir yesterday, Rahul Gandhi traveled wearing a 'jerkin' for the first time in this yatra. While traveling in just a desert for so many days is the talk of the town, the fact that he is wearing a 'jerkin' is also the talk of the BJP.