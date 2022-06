ராஜ்யசபா தேர்தல்! எம்எல்ஏக்களை இழுக்கும் பாஜக! ரெசார்ட் அரசியலில் இறங்கிய காங்கிரஸ்! பரபர ராஜஸ்தான்

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஜூன் 10ம் தேதி 4 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது எம்எல்ஏக்கள், ஆதரவு அளிக்கும் சுயேச்சை மற்றும் பிற கட்சி எம்எல்ஏக்களை ரெசார்ட்டுக்கு அழைத்து செல்ல உள்ளது. தங்கள் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களை பாஜக இழுத்து ராஜ்யசபா தேர்தலில் வெற்றி பெறலாம் என்ற அச்சத்தில் இதனை காங்கிரஸ் மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் 57 ராஜ்யசபா எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளதை தொடர்ந்து அந்த இடங்களுக்கு ஜூன் மாதம் 10ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்கி முடிவடைந்துவிட்டது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருந்து 4 ராஜ்யசபா எம்பிக்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இங்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக அசோக் கெலாட் உள்ளார்.

Fearing 'poaching' ahead of the June 10 Rajya Sabha elections, Congress has decided to shift its Rajasthan MLAs to a resort in Udaipur. Party MLAs have been asked to reach Udaipur.