குஜராத்தில் இந்த முறையும் பாஜக ஆட்சிதான்.. காரணம் இதுதான்.. ஆரூடம் சொன்ன "முன்னாள்" தலைக்கட்டு!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் இந்த முறை பாஜக மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்களை கைப்பற்றி மகத்தான வெற்றியை பெறும் என அக்கட்சியின் குஜராத் மாநில மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான விஜய் ரூபானி ஆருடம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், காங்கிரசுக்கும் இக்கட்சிக்கும் இடையே வெறும் 10 சதவிகிதம்தான் வாக்கு வித்தியாசம் இருந்துள்ளது. எனவே இது குறித்து செய்தியாளருக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கூறியுள்ளார்.

அதேபோல கடந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சில போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சற்று பலமாக இருந்ததாகவும், ஆனால் இந்த முறை தன்னுடைய இருப்புக்கே கட்சி தள்ளாடி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Vijay Rupani, one of the senior leaders of the party in Gujarat, has expressed hope that the BJP will win two-thirds of the seats in Gujarat this time. Even though the BJP won the last election, the difference between the Congress and the party was only 10 percent. Therefore, in an interview given to the reporter, he said as above. Similarly, he said that in the past, the Congress party was somewhat strong by leading some protests, but this time the party is reeling from its own existence.