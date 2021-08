அனுமதியே கொடுக்காத நிலையில்.. 16 வயது சிறுவனுக்கு தடுப்பூசி.. உடல்நலம் பாதிப்பு.. ம.பி.யில் ஷாக்!

India

இந்தூர்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் 16 வயது சிறுவனுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இன்னும் தடுப்பூசி திட்டம் தொடங்காத நிலையில் இந்த சிறுவன் தடுப்பூசி போடப்பட்டது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் மொரேனா மாவட்டத்தின் அம்பா பகுதியில் உள்ள பாக்கா புரா பகுதியில் அந்த சிறுவன் தடுப்பூசி போட்டுள்ளான்.

A 16-year-old boy has been vaccinated in Madhya Pradesh. Authorities are investigating whether the boy was vaccinated in India as the vaccination program for under-18s has not yet begun