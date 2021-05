நாரதா ஊழல் கேஸ்.. கொல்கத்தா ஐகோர்ட் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியின் தலையீடு அதிகம்.. நீதிபதி பரபர கடிதம்

India

oi-Velmurugan P

கொல்கத்தா: நாரதா லஞ்ச ஊழல் வழக்கில் கொல்கத்தா ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதி (பொறுப்பு) ராஜேஷ் பிண்டால் தலையீடு அதிகமாக உள்ளது ஏன் என, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவர், அனைத்து நீதிபதிகளுக்கும் கடிதம் எழுதி கேள்வி எழுப்பி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேற்கு வங்காளத்தில் கடந்த 2014ம் ஆண்டில் அப்போதைய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் சிலர் லஞ்சம் பெற்றதை நரதா டி.வி. சேனல் அம்பலப்படுத்தியது. நாராதா சேனல் ஊழியர்கள், தங்களை போலியான நிறுவனம் ஒன்றின் அதிகாரிகளாக சொல்லிக்கொண்டு, அமைச்சர்களை அணுகி உள்ளனர். தங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாக செயல்பட வேண்டும் என்று லஞ்சம் கொடுத்துள்ளனர்.

இதனை அமைச்சசர்கள் பெற்றுக்கொண்டதை வீடியோவாகவும் அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டனர். அப்போதைய மந்திரி சபையில் இடம்பெற்றிருந்த பிர்காத் ஹக்கிம், சுப்ரதா முகர்ஜி, மதன் மித்ரா, சோவன் சட்டர்ஜி ஆகியோர் நரதா டிவி சேனல் ஊழியர்களின் வலையில் சிக்கினார்கள்.

English summary

In an unprecedented move, a senior judge of the Calcutta High Court has written a letter to all judges of the high court, including the acting Chief Justice Rajesh Bindal, raising questions over the acting chief justice’s intervention in the Narada sting case in transferring the case to the HC and staying the bail granted to four TMC leaders by a CBI court.