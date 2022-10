மோடியின் நடவடிக்கையால் தீவிரவாதம் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.. காஷ்மீரில் அமித்ஷா பெருமிதம்!

India

oi-Mani Singh S

ஸ்ரீநகர்: தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக மோடி அரசு மேற்கொண்டகடுமையான நடவடிக்கையால் ஜம்மு காஷ்மீரில் முன்பை விட தற்போது பாதுகாப்பு சூழல் மேம்பட்டுள்ளது என்றும் இதனால் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பலியாகும் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ள சூழலில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக அங்கு சென்றார்.

ரஜோரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த அமித்ஷா, அங்கு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்திலும் உரையாற்றினார். அபோது அமித்ஷா பேசியதாவது:-

ஜம்மு காஷ்மீரில் மொழி சிறுபான்மை பஹாரிகளுக்கு விரைவில் எஸ்.டி. இடஒதுக்கீடு: அமித்ஷா அதிரடி அறிவிப்பு

English summary

Home Minister Amit Shah said that due to the tough action taken by the Modi government against terrorists, the security situation in Jammu and Kashmir has improved and the number of casualties of security forces has decreased.