“திரும்ப திரும்ப நடக்குது.. மன்னிப்பு கேளுங்க” போலீஸ் வெப்சைட்டை முடக்கி ‘போர்டு’ மாட்டிய ஹேக்கர்கள்

India

oi-Vignesh Selvaraj

தானே : நபிகள் நாயகம் பற்றிய சர்ச்சை கருத்துக்காக இந்திய அரசு மன்னிப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மகாராஷ்டிராவின் தானே நகர காவல்துறை வெப்சைட்டை ஹேக்கர்கள் முடக்கியுள்ளனர்.

நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவைச் சேர்ந்த நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதைக் கண்டிக்கும் வகையில் உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நபிகள் நாயகம் பற்றி பாஜகவைச் சேர்ந்த நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதை கண்டித்து ஹேக்கர்கள் தானே காவல்துறை இணையதளத்தை முடக்கினர்.

English summary

Hackers message on Thane Police website amid Prophet comment row. "Again and again you make trouble with the problem of the Islamic Religion, Apologise To Muslims."