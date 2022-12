ஆத்தா நீ போகயில.போகயில! சடலத்தில் இருந்த நகை மாயம்! வடிவேல் பாணியில் ப்ளான் போட்டு சிக்கிய சில்வண்டு

India

oi-Rajkumar R

காரைக்கால் : காரைக்கால் அடுத்த திருநள்ளாரில் உயிரிழந்தவரின் உடலுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி வைக்க வந்த இருவர் உயிரிழந்தவரின் உடலில் இருந்த நான்கு சவரன் நகை திருடிய வழக்கில் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

காரைக்கால் அடுத்த திருநள்ளாரில் உள்ள பெருமாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் அன்பழகன் இவரது தாயார் அருமை கண்ணு என்கின்ற மூதாட்டி நேற்று வயது முதிர்வால் உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில் உயிரிழந்தவரின் உடலுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி வைக்க வந்த தென்னங்குடி பகுதியை சேர்ந்த ரஞ்சித் (32) மற்றும் ராஜபாண்டியன் (37) வந்துள்ளனர். அப்பொழுது இருவரும் உயிரிழந்தவரின் உடலில் இருந்த நான்கு சவரன் நகையை திருடியதாக கூறப்படுகிறது.

பொது சிவில் சட்டத்தை வலியுறுத்தியதே அம்பேத்கர்தான்.. திருமாவளவனுக்கு நாராயணன் திருப்பதி பதிலடி

English summary

In Tirunallar, next to Karaikal, two men who came to keep the body of the deceased in a refrigerator stole four pieces of jewelery from the body of the deceased and the police arrested them and put them in jail.