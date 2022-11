'நாங்களும் நடத்துவோம்..' குஜராத்தில் ஒலிம்பிக் குறித்து அப்டேட் சொன்ன மத்திய அமைச்சர்!இதுதான் காரணமா?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் எதிர்காலத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த தயார் என மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் அறிவித்திருக்கிறார்.

மாநிலத்தில் இன்னும் இரு தினங்களில் தேர்தல் தொடங்க உள்ள நிலையில், நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், ஒலிம்பிக் மட்டுமல்லாது சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளையும் நடத்த தயார் என்று அனுராக் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Sports Minister Anurag Tagore has announced that he is ready to host the Olympic Games in Gujarat. He said this in an interview to the media yesterday when the election is about to start in the state in two days. Moreover, Anurag Tagore has said that he is ready to host not only Olympics but also international level competitions.