தலித் மணமகன் குதிரை ஊர்வலம் செல்ல எதிர்ப்பு! எரித்து கொல்வதாக மிரட்டிய பெண்கள்! உத்தரகாண்டில் ஷாக்

India

oi-Nantha Kumar R

அல்மோரா: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோரா மாவட்டத்தில் தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மணமகன் குதிரையில் திருமண ஊர்வலம் செல்ல பெண்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து எரித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக 5 பெண்கள் உள்பட 6 பேர் மீது எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோரா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தர்ஷன் லால். தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். இவரது மகன் விக்ரம் குமார் (வயது 27). இவர் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணி செய்து வருகிறார்.

இந்த வயசுலயா? 8ஆம் வகுப்பிலேயே 5 மாத கர்ப்பம்! பெற்றோர் முன் சிறுமி செய்த செயல்! மிரண்டு போன மதுரை.!

இந்நிலையில் விக்ரம் குமாருக்கு பெண் ஒருவருடன் திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டது. திருமணத்தையொட்டி தடியால் கிராமத்தில் விக்ரம் குமார் நேற்று குதிரையில் ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டார்.

English summary

A Dalit groom in Uttarakhand's Almora district has been shocked by the incident in which women protested against a wedding horse procession and threatened to burn him to death. Six of them, including five women, have been charged under the SC and ST Prevention of Torture Act.